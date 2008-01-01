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Новости погоды

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Впервые с начала зимы температура в Москве понизилась до -10

ИА "Метеоновости" / 11:47 Пятница, 8 декабря

  Зима в столице началась с довольно теплой погоды. В декабре уже были 4 оттепели, да и в целом, температура воздуха превышает привычные значения на 2-3 градуса. Но ненадолго настоящая зима пришла в столичный регион. Под утро 8 декабря в Москве подморозило до -5,1 градуса (по данным станции ВДНХ). В Новой Москве температура воздуха понижалась до -10 градусов. В ближайший день температура воздуха начнет повышаться - скажется влияние теплого сектора циклона с центром над югом Скандинавии. Местами пройдет небольшой снег, ночью термометры покажут -2..-4 градуса, по области 0..-5, днем в столице 0..-2, по области -3..+2. / meteonovosti.ru /
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12:00
местное
-4
Пт.
8 дек.
-4
Сб.
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0
Вс.
10 дек.
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Клонкарри		 -50
Оймякон

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