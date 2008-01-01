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Новости погоды

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На Байкале ветер усилится

ИА "Метеоновости" / 11:03 Пятница, 8 декабря

  Погода на территории вокруг Байкала неустойчивая. Регион то и дело пересекают атмосферные фронты. Идет снег, дует порывистый ветер. 9 декабря в Иркутской области и в Забайкалье погоду будет определять тыловая часть циклона, центр которого за сутки преодолеет расстояние от севера Байкала до северо-востока Китая. В Иркутской области пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер в порывах достигнет 12-17 м/с, температура ночью -8..-13 градусов, в низинах до -20, на севере -25..-30, днем -6..-11, на севере -20..-25. В Забайкалье морозно, ночью -23..-28, днем -11..-16 градусов. Сильные снегопады ожидаются в Бурятии, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, а температура здесь в дневные часы -4..-9 градусов, местами -14..-19. Внимательнее быть следует быть тем, кто решит совершить прогулки по озеру Байкал: по средней части озера ожидается усиление ветра до 30-35 м/с. / meteonovosti.ru /
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