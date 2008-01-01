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Температура в Хабаровском крае бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 10:14 Пятница, 8 декабря



Аномально холодная погода держится на юге Дальнего Востока больше недели. Температура воздуха здесь ниже климатической нормы на 4-6, а в Хабаровском крае на 8-10 градусов. Регион находится в морозном антициклоне, ночью при ясном небе воздух выхолаживался до -35..-40 градусов, а в горах и до -45 градусов. Рекорд температуры был зафиксирован в Хабаровске: под утро 7 декабря воздух в городе остыл до -30,8 градуса, что на 0,4 градуса холоднее, чем в 1996 году.



9 декабря в Хабаровском крае местами пройдет снег, ветер на побережье усилится до 9-14 м/с, температура воздуха существенным образом не изменится: в южных районах в ночные часы -35..-40 градусов, днем -15..-20. В центральных районах -30..-35, в горах до -43, днем -18..-23, в горах -27..-32. На севере ночью -23..-28, в горах -36..-41, днем -11..-16. И холода задержатся в Хабаровском каре еще на несколько дней. / meteonovosti.ru /



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