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Новости погоды

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На северо-западе России неблагоприятная погода

ИА "Метеоновости" / 09:32 Пятница, 8 декабря

  В ночь на пятницу теплый атмосферный фронт мощного атлантического циклона, что вышел на юг Скандинавии, дотянулся до северо-западных областей Европейской России. В течение суток пятницы еще несколько фронтов этого громадного, очень глубокого вихря будут проходить через Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области, в середине дня фронт станет причиной метелей и снегопадов в Карелии. В Норвегии ветер накануне при прохождении фронтов циклона усиливался до 28 м/с, в скандинавских странах прошли сильные и очень сильные дожди, количество осадков местами превысило 50 мм.

Погода на северо-западе ЕТР уже заметно испортилась, местами отмечались метели, ветер южной четверти усилился, прошел снег. На западе региона снег начинает переходить в мокрый снег и дождь, местами отмечается налипание мокрого снега. Ветер в порывах достигает силы 12-15 м/с. Температура днем преодолеет нулевую отметку, ожидается оттепель, и на юго-западе Карелии температура может подрасти до +1..+2 градусов.

Сырая, ветреная, некомфортная погода с обильными осадками сохранится на северо-западе ЕТР в выходные дни. Оттепель местами будет отмечаться и в ночь на субботу. / meteonovosti.ru /
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