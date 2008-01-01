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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:01 Пятница, 8 декабря



После прохладной ночи, днем в Московском регионе потеплеет. Правда тепло почувствуется в самом конце дня, когда с запада приблизится теплый атмосферный фронт скандинавского циклона. Тогда и будет максимальная температура воздуха. В столице она составит -3..-1 градус, по области -6..-1. Начиная с западных районов области будет идти небольшой снег. Ветер южного направления и его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах климатической нормы. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%.



Именно повышенная влажность воздуха может усилить болевой синдром у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. А в целом погода будет вполне благоприятной для большинства жителей региона. / meteonovosti.ru /



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