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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:33 Четверг, 7 декабря
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона с центром над Нижним Новгородом. При сплошной облачности в Москве и области без существенных осадков. Температура воздуха в столице -3..-5 градусов, по области -2..-7. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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