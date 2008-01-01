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Новости погоды

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О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:33 Четверг, 7 декабря

  Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона с центром над Нижним Новгородом. При сплошной облачности в Москве и области без существенных осадков. Температура воздуха в столице -3..-5 градусов, по области -2..-7. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
-4
Пт.
8 дек.
-4
Сб.
9 дек.
0
Вс.
10 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сарх		 -48
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Биратнагар

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