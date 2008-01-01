

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Калининградская область обогрета Атлантикой



ИА "Метеоновости" / 14:51 Четверг, 7 декабря



В первой половине дня четверга столица самой западной области России была самым теплым местом страны. Там еще с ночи 7 декабря после прохождения теплого атмосферного фронта температура повысилась, несмотря на пасмурную погоду и слабый дождь, до +8 градусов. Температура держится на этом высоком уровне до настоящего момента.



Западный и юго-западный ветер пригнал в Калининградскую область атлантическое тепло в южной части мощного скандинавского циклона. Такое повышение температуры случилось только за счет адвекции теплой воздушной массы. Солнце не участвовало в процессе повышения температуры, а иначе температура еще бы подросла на 3-4 градуса. И декабрь превратился бы в апрель.



В последние часы некоторым населенным пунктам Крыма удалось догнать Калининград, подтянулись Ялта и Черноморское, а Севастополь даже на градус обогнал, там температура поднялась до +9 градусов. А вот в Краснодарском крае температура на несколько градусов ниже. Край пересекает холодный атмосферный фронт, который уже покидает Крым. Местами в Краснодарском крае даже срывается снег вперемешку с дождем при температуре +4..+5 градусов. В Сочи всего +6 градусов, идет слабый ливневой дождь.



В пятницу в Калининградской области по-прежнему дождь и очень тепло, температура ожидается выше характерной для этих дней декабря на 4-6 градусов. При этом тепло по-прежнему будет врываться с сильным юго-западным ветром в порывах до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



