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Новости погоды

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В выходные дни в Москве вновь оттепель

ИА "Метеоновости" / 12:14 Четверг, 7 декабря

  Редкий декабрь в Москве обходится без оттепелей. С начала месяца в столице уже было 4 случая с этим явлением, и впереди новая волна тепла.

Теплый воздух уже в пятницу к вечеру начнет поступать в центр России. После довольно морозной и малооблачной ночи, в Москве минимальная температура 8 декабря составит -7 градусов, в городе днем потеплеет до -1..-3 градусов. Небо снова затянут облака с запада, начнет сыпать небольшой снег.

В субботу столичный регион окажется в теплом секторе обширного циклона с центром над югом Скандинавии. Это уже четвертый циклон с начала декабря, который окажет влияние на погоду в центре ЕТР. Циклон очень глубокий, прослеживается до больших высот, с ним будет связана мощная адвекция теплого воздуха с юго-западными потоками из центрального Средиземноморья.

В выходные дни много осадков не ожидается, это будет в основном небольшой снежок, в воскресенье днем - небольшие осадки, преимущественно в виде слабой мороси. Дискомфорт погоде в воскресенье придаст порывистый ветер с юга, юго-востока. Временами его сковрсть будет достигать 12-17 м/с.

В субботу минимальная температура в Москве -2..-4, по области до -5, днем в городе 0..-2, по области +2..-3 градуса. Средняя суточная температура превысит норму на 3 градуса.

В воскресенье в Москве станет еще теплее: ночью 0..-2 градуса, днем -1..+1 градус. Средняя температура будет соответствовать середине ноября.

И счет столичным оттепелям продолжится! / meteonovosti.ru /
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