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Первые крепкие морозы в Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:39 Четверг, 7 декабря



6 декабря Кольский полуостров оказался в холодной части циклона. Северный ветер принес студеный воздух с приполярных районов. Мурманская область оказалась самым холодным регионом Европейской России.



В Мурманске и городе Никель минимальная температура воздуха достигла -20 градусов, а Апатитах было -25, а на границе с Финляндией был отмечен первый в этом сезоне 30 градусный мороз, на станции Верхние Лотты температура под утро упала до -31, 2 градусов.



В ближайшие сутки здесь пройдут снегопады: скажется влияние очень активного циклона, который выходит на Скандинавию. В Мурманской области поднимется сильный ветер южной четверти, местами прошумят метели, и существенно потеплеет - на 10-13 градусов. / meteonovosti.ru /



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