|
|
|
Новости погоды
Первые крепкие морозы в Европейской России
ИА "Метеоновости" / 11:39 Четверг, 7 декабря
6 декабря Кольский полуостров оказался в холодной части циклона. Северный ветер принес студеный воздух с приполярных районов. Мурманская область оказалась самым холодным регионом Европейской России.
В Мурманске и городе Никель минимальная температура воздуха достигла -20 градусов, а Апатитах было -25, а на границе с Финляндией был отмечен первый в этом сезоне 30 градусный мороз, на станции Верхние Лотты температура под утро упала до -31, 2 градусов.
В ближайшие сутки здесь пройдут снегопады: скажется влияние очень активного циклона, который выходит на Скандинавию. В Мурманской области поднимется сильный ветер южной четверти, местами прошумят метели, и существенно потеплеет - на 10-13 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.