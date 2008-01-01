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Новости погоды

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Первые крепкие морозы в Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:39 Четверг, 7 декабря

  6 декабря Кольский полуостров оказался в холодной части циклона. Северный ветер принес студеный воздух с приполярных районов. Мурманская область оказалась самым холодным регионом Европейской России.

В Мурманске и городе Никель минимальная температура воздуха достигла -20 градусов, а Апатитах было -25, а на границе с Финляндией был отмечен первый в этом сезоне 30 градусный мороз, на станции Верхние Лотты температура под утро упала до -31, 2 градусов.

В ближайшие сутки здесь пройдут снегопады: скажется влияние очень активного циклона, который выходит на Скандинавию. В Мурманской области поднимется сильный ветер южной четверти, местами прошумят метели, и существенно потеплеет - на 10-13 градусов. / meteonovosti.ru /
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Сарх		 -48
Оймякон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Гая

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