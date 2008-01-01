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Сильные снегопады и осадки в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 11:29 Четверг, 7 декабря



Зима началась на Европейкой территории России с выходов активных циклонов и с юга, и с запада. Фронты циклонов, отметившись обильными снегопадами в центре ЕТР, друг за другом смещались на Поволжье. И там они задерживались, встречая с востока сопротивление сибирского антициклона.



В Поволжье не первые сутки отмечаются обильные снегопады, осадки в виде мокрого снега, местами наблюдаются отложения гололеда. Вот и в четверг активный малоподвижный атмосферный фронт с волнами протянулся от Каспия до Сыктывкара, на нем продолжаются осадки разной интенсивности. В Саратовской области, в Татарстане сохраняются гололедно-изморозевые отложения. В Карабулаке диаметр отложений достигает 27 мм.



В минувшие сутки в Самарской области снова валил сильный снег, местами выпало до 17 мм осадков в эквиваленте жидкой воды. В Самаре 6 декабря даже был перекрыт суточный максимум. Прежний максимум осадков составлял 13 мм, но вчера он был превышен более чем на 3 мм, теперь максимальное суточное количество осадков составляет 16,6 мм.



В Самарской области выросли сугробы, местами мощность снежного покрова достигла 27-30 см. В Татарстане высота снега достигает 20-28 см; не отстают и восточные районы Ульяновской области, где стоят сугробы высотой более 30 см. / meteonovosti.ru /



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