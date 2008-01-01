Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
7 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снега в Москве и области прибавилось

ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 7 декабря

  Днем 6 декабря, по вине ныряющего с Балтики циклона, на столичный регион вновь обрушился снегопад. В столице, в пределах МКАД, осадков в виде снега выпало до 4 мм, на территории Новой Москвы до 5 мм.

Стадии сильного снег достигал лишь на крайнем западе Подмосковья, в Можайске выпало 6 мм осадков.

Снег различной интенсивности на вторичных фронтах циклона подсыпал и в ночь на 7 декабря. В результате высота снежного покрова в столице увеличилась на 3-4 см. На ВДНХ она составляет 11 см, в Тушино 13 см, в МГУ 14 см.

По Московской области больше всего снега лежит в западной половине: в Наро-Фоминске высота снежного покрова достигла 20 см, в Клину 18 см, в Можайске, Волоколамске и Истре 17 см, а в Коломне снега всего 6 см.

За первые 6 дней декабря на всей территории Москвы выпало уже более половины месячной нормы осадков. В Подмосковье, на севере сумма осадков составляет 40% от месячной нормы, на крайнем востоке 30%, на остальной территории около 50%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-5
Чт.
7 дек.
-3
Пт.
8 дек.
-3
Сб.
9 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -47
Оймякон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Тамале

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100