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Новости погоды
Снега в Москве и области прибавилось
ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 7 декабря
Днем 6 декабря, по вине ныряющего с Балтики циклона, на столичный регион вновь обрушился снегопад. В столице, в пределах МКАД, осадков в виде снега выпало до 4 мм, на территории Новой Москвы до 5 мм.
Стадии сильного снег достигал лишь на крайнем западе Подмосковья, в Можайске выпало 6 мм осадков.
Снег различной интенсивности на вторичных фронтах циклона подсыпал и в ночь на 7 декабря. В результате высота снежного покрова в столице увеличилась на 3-4 см. На ВДНХ она составляет 11 см, в Тушино 13 см, в МГУ 14 см.
По Московской области больше всего снега лежит в западной половине: в Наро-Фоминске высота снежного покрова достигла 20 см, в Клину 18 см, в Можайске, Волоколамске и Истре 17 см, а в Коломне снега всего 6 см.
За первые 6 дней декабря на всей территории Москвы выпало уже более половины месячной нормы осадков. В Подмосковье, на севере сумма осадков составляет 40% от месячной нормы, на крайнем востоке 30%, на остальной территории около 50%. / meteonovosti.ru /
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