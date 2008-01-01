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Из погодной летописи России



ИА "Метеоновости" / 10:21 Четверг, 7 декабря



В Москве в 2006 году в этот день был перекрыт абсолютный рекорд температуры воздуха, уже в 3 часа ночи столбики термометров показывали +7,3 градуса, а к полудню +7,7 градусов.



В 2007 был установлен новый абсолютный рекорд максимальной температуры для этого дня в Мурманской области, который составил +3,9. В этот же год был зафиксирован максимальный экстремум в Оймяконе:-17,5, но уже утром 8 декабря столбики термометров опустились до отметки минус 45 градусов (перепад температуры за 12 часов составил 28 градусов). В Волгоградской области наблюдались сильные гололедно-изморозевые отложения диаметром 350 мм.



7 декабря 2008 года самая низкая температура отмечалась ночью в Якутии, до -57 градусов, в Эвенкии под утро в выхоложенном антициклоне мороз усиливался до -49 гр. И в эти же сутки на территории ЕТР были зафиксированы новые рекорды максимальной температуры: в Самаре +4,7, в Ставрополе +17,0, в Нальчике +15,4 в Орле +9,1, в Воронеже +9,6 в Белгороде +9,8, в Тамбове +8,9 в Липецке +8,9 , в Брянске +7,8 в Курске +9,1 градусов.



2012 год отличился рекордным теплом в Хабаровском крае, среднесуточная аномалия температуры была на 10-16, а местами на 20 градусов выше нормы. А в этом году на территории края установилась в начале декабря аномально холодная погода, температура держится ниже нормы на 8-12 градусов. В Николаевске-на-Амуре в 2012 году 7 декабря максимальная температура повысилась до +0.8, был установлен рекорд суток, причем максимальные рекорды отмечались в начале того декабря не один день. Но в нынешнем декабре ситуация прямо противоположная, в Николаевске-на- Амуре несколько суток подряд отмечается рекордно низкая температура воздуха. / meteonovosti.ru /



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