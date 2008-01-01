

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:05 Четверг, 7 декабря



Предстоящим днём Московский регион окажется в тыловой части циклона. Активные атмосферные фронты сместятся к юго-востоку, а в Московии с ростом атмосферного давления осадков ожидается совсем немного, да и те пройдут лишь местами.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 7 декабря при облачной погоде местами ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -5..-3 градуса, в Подмосковье



-6..-1. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 1 градус. Ветер сменит своё направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастёт и окажется вблизи нормы.



Основным фактором, который заметно и безусловно негативно скажется на самочувствии большинства будет возмущенный геомагнитный фон, на который ухудшением самочувствия реагируют наиболее метеочувствительные люди с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, сосудов головного мозга, гипертонией и вегето-сосудистой дистонией. Может ухудшаться состояние и у лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами, а также с синдромом хронической усталости. Рекомендации специалистов следующие: не переутомляться, больше отдыхать, по возможности снизить физические и эмоциональные нагрузки. При первых признаках недомогания принять рекомендованные врачом лекарства.



Геомагнитный фон 7 декабря прогнозируется спокойный с отдельными возмущенными периодами. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



