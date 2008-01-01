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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:34 Среда, 6 декабря
Погоду в Москве и области будут определять атмосферные фронты циклона, центр которого с Белоруссии смещается на юго-восток. При сплошной облачности в Москве и области продолжится снег. Температура воздуха в столице -2..-4 градусов, по области -1..-6. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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