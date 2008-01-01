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Грозы на островах Средиземного моря



ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 6 декабря



В тылу турецкого циклона в зоне холодного фронты гремели грозы на Крите и Кипре. Грозы на Крите отмечались сразу после полудня, когда температура понизилась на 4 градуса, после +16 до +12, а разница с температурой морской воды достигала 8 градусов. Гроза сопровождалась шквалистым усилением ветра до 23 м/с. К Кипру фронт подошел к утру, и здесь разность температуры между воздухом и водой достигала 8-9 градусов. Порывы ветра были 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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