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На юге Центрального федерального округа снега добавится



ИА "Метеоновости" / 12:14 Среда, 6 декабря



Зима в этом декабре не скупится на осадки в центральной России. С начала месяца местами уже выпало до половины месячной нормы, и в ближайшее время снега прибавится, особенно в южной половине Центрального федерального округа.



Виновником очередного снегопада в центре России окажется ныряющий циклон, сформировавшийся чуть севернее Минска. Утром снег различной интенсивности прошел в Смоленской и Брянской области. К 12 часам 6 декабря зона осадков подошла к Москве. После 15 часов интенсивность осадков в Москве увеличится, и до конца дня может выпасть от 2 до 5 мм осадков. Местами образуется снежный накат.



Самые обильные осадки достанутся южным областям центрального района. Прирост снега ожидается на 3-8 см. Высота снежного покрова в Брянской, Орловской, Тульской и Липецкой области областях превысит 10 см, в Рязанской местами достигнет 15 см.



Снег продолжится и в ночь на 7 декабря, в Рязанской области местами сильный, местами будут отмечаться снежные заносы. Выпавший снег таять не будет, температура воздуха в ближайшие дни останется отрицательной в течение всех суток: на севере -4..-9 градусов и ночью и днем, на юге 0..-5 и тоже в течение суток.



Для сравнения, в прошлом году, из-за ранней зимы, снега с центре России было уже более 20 см. / meteonovosti.ru /



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