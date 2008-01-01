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Новости погоды

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Рекордные морозы Хабаровского края

ИА "Метеоновости" / 12:02 Среда, 6 декабря

  Зимний муссон на Дальнем Востоке характеризуется устойчивым северным потоком вдоль побережья Хабаровского края. Дыхание севера даже летом отличается прохладой, а уж зимой и вовсе стужей. Прошедшей ночью температура в Николаевске-на-Амуре понизилась до -36,8 градуса, что стало рекордом для 5 декабря, В середине дня 6 декабря воздух стал теплее: -26 градусов, но эффективная температура из-за высокой влажности гораздо ниже: -32. Рекордным морозом отличился накануне и Хабаровск: -29,2.

Другой рекорд, уже по осадкам, случился также на Азиатской территории России. В Улан-Удэ выпало 8 мм осадков, прежний рекорд для 5 декабря принадлежит 1963 году, 7,0 мм. / meteonovosti.ru /
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