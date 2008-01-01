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Ветреная погода на Сахалине



ИА "Метеоновости" / 11:29 Среда, 6 декабря



В тылу циклона, прошедшего от Японии к Курилам, на островах усиливался ветер северной четверти до 18-24 м/с. Да и осадков выпало немало: в Долинске (юг Сахалина) 24 мм, в Курильске (остров Итуруп) за сутки 21 мм.



Очень ветреная погода в ближайшие сутки сохранится на Курильских островах, до 22-27 м/с, на Сахалине только в южной половине до 12-17 м/с в прибрежных районах.



По мере продвижения циклона к северо-востоку, на островах погода станет спокойнее, но в субботу ожидаются сильные снегопады на севере Курил, а также на юге Камчатки, где ветер усилится до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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