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Новости погоды

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Нашествие циклона на Западную Европу

ИА "Метеоновости" / 11:04 Среда, 6 декабря

  Очень глубокий циклон формируется над акваторией северной Атлантики на фронтальной волне. Пока еще лишь его предвестники достигли берегов материка, но уже ветер в Англии усилился до 20-25 м/с, до 23 м/с в Дании и Германии. В странах Прибалтики, Литве, Латвии и Эстонии порывы ветра отмечаются до 20 м/с.

Неспокойно и в Калининградской области, на станции Балтийск ветер до 18 м/с.

Основной же ветровой удар циклона в ближайшие сутки придется на Скандинавские страны. В четверг давление в центре циклона упадает до 970 гПа, и он обзаведется высотным центром пониженного давления. После этого циклон притормозит, медленно перемещаясь на юг, а площадь его влияния будет от Арктики до Балкан. Из-за больших перепадов атмосферного давления ветер еще больше усилится. А дожди ожидаются сильными в северной половине Европы, при температуре около +3..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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