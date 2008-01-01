Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
6 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Центральная Россия в снегу

ИА "Метеоновости" / 10:31 Среда, 6 декабря

  Зимний характер погоды на Европейской территории России скрашивается белым убранством. Преобладающая высота снега сутки назад была от 5 до 10 см, но за последние 12 часов она повысилась, и значительно. К западным областям Центрального федерального округа со стороны Минска подошел волновой циклон. На его пути первой оказалась Смоленская область, и к 9 утра в Смоленске высота снега была 19 см. в Сафоново и Вязьме чуть скромнее: 10-11 см. Основные запасы снега с этим циклоном достанутся югу Черноземья.

Москве этот циклон добавит снега от 2 до 5 см. Будет облачно, временами снег, усиление интенсивности в столице ожидается после 15 часов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Чт.
7 дек.
-3
Пт.
8 дек.
-3
Сб.
9 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Сарх		 -45
Амга

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Вьентьян

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100