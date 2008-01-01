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Центральная Россия в снегу



ИА "Метеоновости" / 10:31 Среда, 6 декабря



Зимний характер погоды на Европейской территории России скрашивается белым убранством. Преобладающая высота снега сутки назад была от 5 до 10 см, но за последние 12 часов она повысилась, и значительно. К западным областям Центрального федерального округа со стороны Минска подошел волновой циклон. На его пути первой оказалась Смоленская область, и к 9 утра в Смоленске высота снега была 19 см. в Сафоново и Вязьме чуть скромнее: 10-11 см. Основные запасы снега с этим циклоном достанутся югу Черноземья.



Москве этот циклон добавит снега от 2 до 5 см. Будет облачно, временами снег, усиление интенсивности в столице ожидается после 15 часов. / meteonovosti.ru /



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