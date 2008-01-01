

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки в Краснодарском крае



ИА "Метеоновости" / 10:06 Среда, 6 декабря



Атмосферный фронт, подошедший со стороны моря в середине вторника к побережью Краснодарского края, сильными дождем, с количеством 42 мм отметился в Красной Поляне. Он продолжался вплоть до наступления ночи. Такая же картина отмечалась в южной половине Краснодарского края практически повсеместно, в Адлере до 31 мм, в Сочи 22 мм, В предгорных районах осадки были смешанной фазы. В Лабинске ночь шел снег, выпало за 12 часов 13 мм в жидком эквиваленте, образовался снежный покров, высотой до 12 см. В Псебае высота снега 19 см, а осадков за сутки выпало 30 мм.



Ось барическая ложбина, под которой фронт нашел себе приют, смещается на восток, и в Краснодарский край придет прохладный воздух, в горах и в предгорьях температура будет отрицательной. Осадки уже не столь обильные в течение текущего дня продолжатся. Поэтому синоптики предупреждают , что в ближайшие 3-6 часов, днем и до конца суток 6 декабря местами в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



