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Новости погоды

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Сильные осадки в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 10:06 Среда, 6 декабря

  Атмосферный фронт, подошедший со стороны моря в середине вторника к побережью Краснодарского края, сильными дождем, с количеством 42 мм отметился в Красной Поляне. Он продолжался вплоть до наступления ночи. Такая же картина отмечалась в южной половине Краснодарского края практически повсеместно, в Адлере до 31 мм, в Сочи 22 мм, В предгорных районах осадки были смешанной фазы. В Лабинске ночь шел снег, выпало за 12 часов 13 мм в жидком эквиваленте, образовался снежный покров, высотой до 12 см. В Псебае высота снега 19 см, а осадков за сутки выпало 30 мм.

Ось барическая ложбина, под которой фронт нашел себе приют, смещается на восток, и в Краснодарский край придет прохладный воздух, в горах и в предгорьях температура будет отрицательной. Осадки уже не столь обильные в течение текущего дня продолжатся. Поэтому синоптики предупреждают , что в ближайшие 3-6 часов, днем и до конца суток 6 декабря местами в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

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