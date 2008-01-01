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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:35 Среда, 6 декабря

  В Москве и области начало зимы бывает разным. В нынешнем году температура воздуха на пару градусов выше привычных значений, а снега на улице уже вполне достаточно. Средняя высота снега к 6 декабря обычно увеличивается до 8-9 см. Но так бывает далеко не каждый год. В 2006 году в это время снега не было вовсе. Преподносит сюрпризы и температура воздуха. Например, в далеком 1959 году в столице трещали сибирские морозы, под утро воздух остыл до -30,4 градуса. А в 2008 году было очень тепло, +9,6 - это не только рекорд дня, но и максимальная температура в декабре за весь период инструментальных наблюдений. В 1988 году Москву засыпало снегом, за сутки выпало более 14 мм осадков. Снежный покров после такого обильного снегопада обычно увеличивается на 13-15 см.

В прошлом, 2016 году, температура воздуха была ниже привычных значений. В течение суток термометры показывали -7 градусов, прошел небольшой снег, а высота сугробов достигала 22 см.

Сегодня, 6 декабря, при облачной погоде временами будет приниматься снег. Дневная температура -1..-3 градуса, по области до -6. / meteonovosti.ru /
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