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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 5 декабря



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При сплошной облачности в Москве и области продолжится слабый снежок. Температура воздуха в столице понизится до -2..-4 градусов, по области -2..-5. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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