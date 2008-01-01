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Новости погоды
Снежный покров в Центральном районе растет
ИА "Метеоновости" / 13:38 Вторник, 5 декабря
Центральный района находится в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Идет снег различной интенсивности. 6 декабря регион окажется в барической ложбине, на пути следования атмосферных фронтов. Температура воздуха понизится до 0..-5 градусов, пройдет снег от небольшого до умеренного. На юге региона ожидается сильный снег, местами порывистый ветер 12-17 м/с. На дорогах будет скользко. После очередного снегопада высота снега в центральных областях увеличится еще на 4-7 см. / meteonovosti.ru /
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