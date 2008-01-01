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Новости погоды

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Сильные дожди прошли в Японии

ИА "Метеоновости" / 13:28 Вторник, 5 декабря

  Сильные дожди прошли в Японии

Японский архипелаг 4 декабря находился во власти циклона и его атмосферных фронтов. Циклонический вихрь сформировался на юге Японского моря и двигался на восток, набирая силу. Сильный грозовой дождь прошел на острове Хонсю, за неполные сутки выпало до 39 мм осадков. А на Хоккайдо выпал сильный снег. В пересчете на воду, количество осадков составило 8 мм. Высота снега после столь обильного снегопада может увеличиться на 7-9 см.

6 декабря циклонический вихрь, портивший погоду в Японии, отправится к Курильским островам и Камчатке. В Японии облаков и осадков станет меньше, а на российском Дальнем Востоке погода заметно испортится.  / meteonovosti.ru /
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