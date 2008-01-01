

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды тепла на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:08 Вторник, 5 декабря



Неспокойным был день 4 декабря на юге ЕТР. Регион находился в теплом секторе циклонического вихря с центром над Белоруссией. На фронте окклюзии прошли сильные дожди. Температура воздуха превышала привычные показатели на 4-6 градусов. Были обновлены многолетние температурные максимумы. В Черкесске воздух прогрелся до 20,3 градуса, в Назрани термометры показали 19,5 градуса, в Ставрополе 18,4, во Владикавказе 20,3 градуса.



В ближайшие дни циклонический вихрь начнет заполняться и отправится на восток, оставляя регион в тыловой своей части, На смену циклону придет антициклон. Температура воздуха понизится, даже в районе Сочи будет не выше 11 градусов. Среднесуточная температура приблизится к климатической норме. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



