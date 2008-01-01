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Новости погоды

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Рекорды тепла на юге ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:08 Вторник, 5 декабря

  Неспокойным был день 4 декабря на юге ЕТР. Регион находился в теплом секторе циклонического вихря с центром над Белоруссией. На фронте окклюзии прошли сильные дожди. Температура воздуха превышала привычные показатели на 4-6 градусов. Были обновлены многолетние температурные максимумы. В Черкесске воздух прогрелся до 20,3 градуса, в Назрани термометры показали 19,5 градуса, в Ставрополе 18,4, во Владикавказе 20,3 градуса.

В ближайшие дни циклонический вихрь начнет заполняться и отправится на восток, оставляя регион в тыловой своей части, На смену циклону придет антициклон. Температура воздуха понизится, даже в районе Сочи будет не выше 11 градусов. Среднесуточная температура приблизится к климатической норме. / meteonovosti.ru /
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