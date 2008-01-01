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Новости погоды

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Ненастье на юге ЕТР сохранится

ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 5 декабря

  Сильные дожди, прошедшие 4 декабря в южных районах ЕТР, были связаны с прохождением атмосферного фронта. В предстоящие дни погода не улучшится, без осадков и ветра не обойдется.

Северо-Кавказский регион и Республика Крым оказались в барической ложбине, на пути следования атмосферного фронта. Сильные дожди прошли в Крыму, днем 4 декабря в Симферополе выпало до 17 мм осадков, ночью 5 декабря на Никитской Сад за 2 часа вылилось 32 мм. Ближе к утру атмосферный фронт переместился на восток, сильные дожди, до 22 мм, наблюдались в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

6 декабря атмосферное давление начнет расти, скажется влияние барического гребня. На Северном Кавказе температура воздуха понизится до +3..-2 градусов, на Черноморском побережье +2..+7, в районе Сочи до +11 градусов. Местами пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные. В районе Сочи прогремят грозы. Местами порывы ветра усилятся до 13-18 м/с, в Дагестане до 20 м/с.

В Крыму тоже ненастно: осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра до 15 м/с, днем +1..+6, в горах до 5 мороза, что ниже нормы на пару градусов.

7 и 8 декабря атмосферные фронты не сдадут позиций. В Крыму местами пройдут осадки от небольших до умеренных, ветер усилится до 15 м/с, но станет теплее: днем +3..+8, 8 декабря +7..+12 градусов. На Северном Кавказе местами небольшие осадки, в Краснодарском крае местами сильные, порывы ветра 13-18 м/с, в горах Кабардино-Балкарии до 20 м/с. Температура воздуха днем -3..+2, на Черноморском побережье 5..10 тепла. / meteonovosti.ru /
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