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Новости погоды

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Аномальные холода на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:49 Вторник, 5 декабря

  Влияние обширного арктического антициклона распространяется не только на север Якутии. Холодный воздух добрался и до юга территории, захватил Хабаровский край, Амурскую область, Приморье и Сахалин. Температура воздуха здесь ниже климатической нормы на 4-6 градусов, а на юго-западе Якутии и на Сахалине аномалия температуры доходит до 10 градусов. И суровые морозы задержатся здесь еще несколько дней. До -45 градусов будет подмораживать ночью в горных районах Хабаровского края. Днем на юге края -17..-22, на севере при облачности до -28..-33 градусов. В Амурской области -18..-23, в ночные часы -36:-41, местами морозный туман. В Якутии -35..-40 градусов. 7 и 8 декабря температура воздуха начнет повышаться, лишь на Сахалине и в южных районах Хабаровского края морозы задержатся, температура воздуха будет ниже климатической нормы более, чем на 7 градусов. / meteonovosti.ru /
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