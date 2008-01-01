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Новости погоды

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В Австрии было ненастно и ветрено

ИА "Метеоновости" / 11:04 Вторник, 5 декабря

  В минувший день, 4 декабря, Австрия находилась в тыловой части обширного циклона, центр которого расположился над севером Скандинавского полуострова. Из-за холодного фронта, пересекавшего регион, не обошлось без осадков и порывистого ветра. В отдельных районах ветер достигал штормовой силы, 24-29 м/с. Прошли осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

6 декабря погода в Австрии начнет налаживаться, регион окажется в антициклоне, осадков не ожидается, температура воздуха повысится: ночью +1..+6, днем +4..+9. Уже 7 декабря власть над погодой перейдет к циклоническому вихрю и его атмосферным фронтам, температура воздуха понизится, ночью -1..+4, днем +1..+6, что на градус выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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