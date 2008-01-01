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Новости погоды

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На Чукотке морозы окрепнут

ИА "Метеоновости" / 10:26 Вторник, 5 декабря

  Аномально высокая температура воздуха сохраняется на Чукотке. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 12-14, а на западе округа и на 18 градусов. На востоке региона не по сезону тепло, 0..-5 градусов. Теплый воздуха поступает сюда с южными циклонами. На полуострове идет снег, ветер усиливается до 15-20 м/с, метут метели. 4 декабря на побережье Чукотского округа наблюдалась метель при ветре в порывах до 21 м/с.

6 декабря регион будет находиться на периферии циклона, уходящего на северо-восток, местами пройдет небольшой снег, ветер усилится до 13-18 м/с, температура воздуха существенно не изменится, -8..-13, на востоке 0..-5, в континентальных районах ночью до -30 градусов. А уже 7 декабря начнет сказываться влияние арктического антициклона. Пройдет небольшой снег, при порывистом ветре до 13-18 м/с разыграются метели, морозы усилятся до -12..-17 градусов, местами до -22..-27, на западе при прояснениях -32..-37, на востоке -2..7.

разыграются метели, морозы усилятся до -12..-17 градусов, местами до -22..-27, на западе при прояснениях -32..-37, на востоке -2..7. / meteonovosti.ru /
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