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Некоторые сведения из истории наблюдений за погодой



ИА "Метеоновости" / 09:42 Вторник, 5 декабря



1739 году с 5 по 13 декабря в Санкт-Петербурге отмечались очень сильные морозы.



1959 год отличился рекордными морозами на Европейской территории России и на Балтийских берегах. В Москве зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений, -27.6 градуса, а также в Нижнем Новгороде -26.8 градуса. Самая высокая температура для 5 декабря отмечалась в Москве в 1953 году, +8,1 градуса, больше всего осадков выпало в 1980 году: 15,1 мм.



До -16,5 градусов опустилась температура в Риге. / meteonovosti.ru /



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