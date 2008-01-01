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Новости погоды

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Некоторые сведения из истории наблюдений за погодой

ИА "Метеоновости" / 09:42 Вторник, 5 декабря

  1739 году с 5 по 13 декабря в Санкт-Петербурге отмечались очень сильные морозы.

1959 год отличился рекордными морозами на Европейской территории России и на Балтийских берегах. В Москве зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений, -27.6 градуса, а также в Нижнем Новгороде -26.8 градуса. Самая высокая температура для 5 декабря отмечалась в Москве в 1953 году, +8,1 градуса, больше всего осадков выпало в 1980 году: 15,1 мм.

До -16,5 градусов опустилась температура в Риге. / meteonovosti.ru /
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5 дек.
-2
Ср.
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-1
Чт.
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-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Кариба		 -42
Намцы

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Зигиншор

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