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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:41 Вторник, 5 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Условия для гололедицы. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм. рт. ст..



В Москве и в области резкие колебания атмосферного давления крайне неблагоприятны для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, а так же для лиц, перенесшие сосудистые катастрофы. При повышенной влажности содержание кислорода в воздухе будет низким, что не лучшим образом скажется на самочувствии людей с хронической сердечной и легочной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Очень высока вероятность сезонных обострений при различной патологии суставов и бронхов. Специалисты напоминают о необходимости сезонной профилактики, приеме препаратов, поддерживающих иммунные и защитные силы организмы.



Негативное влияние погодных факторов могут усилить прогнозируемые в этот день возмущения магнитного поля Земли. / meteonovosti.ru /



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