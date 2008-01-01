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Новости погоды

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О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:56 Понедельник, 4 декабря

  Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт южного циклона. При сплошной облачности в Москве и области начнутся осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в столице -1..+1 градус, по области -3..+2. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
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5 дек.
-2
Ср.
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-1
Чт.
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-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
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+38
Терезина		 -43
Ытык-Кюель

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Банкура

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