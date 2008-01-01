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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:53 Понедельник, 4 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3 градуса, Северном +2..+3 градус, Северо-восточном +2..+3 градуса, Восточном +2 градуса, Юго-восточном +1..+3 градуса, Южном,+2..+3 градуса, Юго-западном +2..+3 градуса, Западном +1..+3 градуса, Северо-западном +2..+3 градуса.



В Зеленограде слабая морось, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха +1..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



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