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Новости погоды

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Африке достались дожди средиземноморского циклона

ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 4 декабря

  На южном побережье Средиземного моря купание в море накануне заменил небесный душ, на территории Алжира за сутки выпало до 51 мм осадков, а местами до 130. Впечатляет количество дождя, обрушившегося на побережье Франции, до 191 мм. Много дождя досталось и Черногории, 50 мм. В Италии до 23 мм. Зона дождей вслед за циклоном перебирается на Австрию и Чехию. Под конец недели полуостров Малая Азия окажется под влиянием высотной ложбины, и начнутся дожди в Турции и Израиле. Что касается морских ванн, то в Тель-Авиве их можно принимать при вполне комфортной температуре, +24 градуса, / meteonovosti.ru /
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