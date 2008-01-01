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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:56 Понедельник, 4 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, вперемежку с моросью. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1..+2 градуса, Северном 0..+1 градус, Северо-восточном 0..+1 градус, Восточном +1 градус, Юго-восточном +1 градус, Южном +1..+2 градуса, Юго-западном +1 градус, Западном +1 градус, Северо-западном +1 градус.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -1 градуса, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 0..+1 градус. / meteonovosti.ru /



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