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Новости погоды

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В Москве небольшой снег и слабый мороз задержатся до пятницы

ИА "Метеоновости" / 12:16 Понедельник, 4 декабря

  Новая неделя в Москве, по вине очередного южного циклона, началась снегом, гололедом и слабой оттепелью. В последующие дни погода станет более комфортной, с легким морозцем и небольшим снежком.

Снег, выпадавший в Москве и области за первые дни декабря, не только сохранится, но его количество увеличится: в период со среды до четверга в регионе будет приниматься небольшой снежок. Температура воздуха в ночные часы в Москве составит -4..-6 градусов, по области до -8..-9. И днем небольшой морозец сохранится, в городе -1..-3, по области до -6 градусов. Средняя суточная температура останется выше нормы на 1,0-1,5 градуса.

К концу рабочей недели скажется влияние циклона со Скандинавии. Днем в пятницу он отменится новой порцией снега и следующей оттепелью. Средняя температура окажется выше нормы уже градуса на 3.

Высота снежного покрова к концу первой декады декабря на большей части столицы окажется близкой к норме. / meteonovosti.ru /
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