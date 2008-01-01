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Новости погоды

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Сколько оттепелей "положено" декабрю в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:48 Понедельник, 4 декабря

  Редкий декабрь в Москве обходится без оттепели. По климату, в Москве бывает 6-7 дней, когда температура из области отрицательных значений переходит к положительным. Но бывают случаи, когда за месяц ни разу не бывает оттепели. Такой декабрь был в 1978 году, самом холодном за последние 100 лет. А в декабре 2006 года, самом теплом в Москве, было 6 дней с оттепелью.

За последние 10 лет количество оттепелей в декабре колебалось от 4 до 9. Количество оттепелей не всегда напрямую связано со средней температурой воздуха.

Декабрю прошлого,2016 года, досталось 8 дней с максимальной температурой выше 0 градусов. / meteonovosti.ru /
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