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Новости погоды

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В середине недели в Прибайкалье снегопад усилится

ИА "Метеоновости" / 11:28 Понедельник, 4 декабря

  К востоку от Байкала снега традиционно не много, в Бурятии лишь в прибрежных районах до 17-23 см, а в Улан-Удэ 9 см. Но прирост снега ожидается не только на западе Бурятии, но и в столице республики. Снег в Улан-Удэ не прекращается уже почти сутки. Выпадение его связано с теплым атмосферным фронтом.

Усиление осадков в Бурятии и в Забайкальском крае ожидается с приближением холодного фронта, который будет проходить в среду. Снегопады местами сильные, мороз окрепнет, ночью до -23..25 градусов, а местами и до -35, днем будет до -10, на севере до -25 градусов. / meteonovosti.ru /
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