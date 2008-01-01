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Непогода на Курилах



ИА "Метеоновости" / 10:54 Понедельник, 4 декабря



Острова Курильской гряды притягивают циклоны, да и не мудрено, так как они лежат на их пути из Японии к Камчатке и не только. Очередной такой циклон, оформляющийся на фронтальной волне у берегов Кореи, будет существенно портить погоду на Курилах. Снег с дождем начнется на острове Кунашир в конце текущего дня, во вторник он будет сильным с метелью и ветром до 15-20 м/с. Температура в Южно-Курильск ниже -5 градусов. На островах Итуруп и Парамушир обильные снегопады ожидаются в среду с метелью и ветром до 24 м/с. Высота снега колеблется от 1 см на юге гряды до 26 см на севере. / meteonovosti.ru /



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