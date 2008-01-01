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Неделя в Москве началась со снега



ИА "Метеоновости" / 10:39 Понедельник, 4 декабря



Начало декабря в столице оказалось щедрым на осадки, за первые три дня выпало около 30% от месячной нормы. В понедельник Москве достанется следующая порция снежных осадков.



За ночь понедельника прирост снега по Москве достиг 3 см. На станции ВДНХ высота снежного покрова составила 8 см. Снежный покров неравномерно лег по столичному региону: западных районах Московской области высота снега местами достигает 10 см.



За день 4 декабря в Москве может выпасть в виде снега 3 - 8 мм осадков, что еще увеличит высоту снежного покрова.



Снегопад связан с циклоном, сместившимся в центр России с юго-запада. Атмосферный фронт этого циклона к столице подошел около 6 утра. Циклон и далее будет диктовать условия погоды. Снег продолжится, наиболее интенсивный с 9 до 15 часов. При слабо отрицательной температуре местами будет отмечаться слабый гололед, на дорогах гололедица и снежный накат. / meteonovosti.ru /



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