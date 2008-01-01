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Магаданские сугробы уже выше полуметра



ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 4 декабря



Частыми гостями в Магаданской области стали циклоны. Они принесли много осадков, и уже в конце осени высота снежного покрова в областном центре достигла 62 см. При температуре воздуха в светлое время суток не превышающей 12..15 градусов, таяния снега не предвидится, также как и его уплотнения. Не станет помогать в ближайшее время такому процессу и ветер, который на текущей неделе усиливаться не будет.



Со вторника по четверг условия погоды будет диктовать тыловая часть циклона с центром над Беринговым морем. Ожидается слабый снег, ветер до 7 м/с, а температура в пределах нормы. Ночные значения около -20 градусов, а дневные около -15. В континентальной части Магаданской области ночные морозы ожидаются до -35..-40 градусов. / meteonovosti.ru /



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