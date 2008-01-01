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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:35 Понедельник, 4 декабря

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период 24 ноября - 2 декабря была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 24 ноября зарегистрированы возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 4 по 11 декабря солнечная активность будет, в основном, низкой. Большую часть времени вероятная геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущения и периоды малой магнитной бури наиболее ожидаемы 4-6 декабря. / meteonovosti.ru /
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