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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:01 Понедельник, 4 декабря



Не успели жители столичного региона оправиться от визита одного снежного циклона 1 декабря, как на смену ему торопится другой, опять из южных широт, отличительной особенностью которого являются обильные снегопады.



Сегодня 4 декабря ожидается облачная погода, снег от умеренного до сильного в течение всего дня, в Москве -2..0 градусов, по области от +2 на юго-востоке и востоке и до -3 на севере региона. Ветер переменный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет интенсивно падать и в середине дня составит 736 мм. рт. ст., что значительно ниже нормы. На дорогах гололедица, во второй половине дня сформируются снежная каша и накат. И только к вечеру снегопады начнут стихать.



Обильные снегопады доставят массу забот дорожным службам, спровоцируют напряженную обстановку для водителей, увеличится количество ДТП. Скорее всего, во время визита южного циклона, следует отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.



Другим, серьезным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей может стать интенсивное падение атмосферного давления и его пониженный фон. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди с патологиями сердца и сосудов. Хуже всего придется тем, кто перенес сосудистые кризы, страдающим как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями сердечного ритма. А неустойчивое геомагнитное поле может стать дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей. Даже вполне здоровые люди могут в этот день испытывать недомогание и повышенную утомляемость. / meteonovosti.ru /



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