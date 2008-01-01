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Крым: сильные осадки, штормовой ветер и похолодание



ИА "Метеоновости" / 13:42 Воскресенье, 3 декабря



Еще накануне Крым находился в теплом секторе циклона, чей центр располагался над северо-западом Европейской России. Осадков не было, а среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6 градусов.



Но уже в ночь на понедельник погода начнет меняться. Причиной тому холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и порывистый ветер, до 15 м/с, в Симферополь, Ялту и Севастополь.



Днем фронт накроет весь Крым и будет заливать дождями, переходящими в мокрый снег и снег, осадки в отдельных районах могут быть очень сильные, ветер разгонится в порывах местами до штормового, 20-25 м/с. Тепло спадет, днем не выше +14 градусов.



В ночь на вторник будут продолжаться осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные, в южных и восточных районах Крыма очень сильные осадки, сохранится штормовой ветер, 20-25 м/с. Днем фронт отправится на север, северо-восток, осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они пройдут лишь местами, ветер ослабеет до 10-15 м/с, ночью ударит заморозок до -3 градусов, на Южном Берегу Крыма до +5, днем только 2..7 выше ноля.



В середине недели местами еще будут перепадать небольшие осадки при порывистом ветре, ночью подморозит до -1..-6, на Южном Берегу Крыма 0..+5, и даже днем воздух прихватит заморозок до -3 градусов.



Но это похолодание кратковременное и во второй половине недели в Крым начнет возвращаться тепло. / meteonovosti.ru /



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