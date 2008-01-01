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Новости погоды

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На Урале сыро, но тепло

ИА "Метеоновости" / 13:26 Воскресенье, 3 декабря

  В течение длительного времени погода на Урале формировалась под влиянием западной периферии сибирского антициклона. Среднесуточная температура воздуха была близка к климатической норме на слабо положительном фоне. Осадки были небольшими и преимущественно на Среднем Урале, да и они выпадали не везде. Вот и минувший день не стал исключением: в Пермском крае прошли небольшие осадки, выпало 10-11 мм.

В начале новой недели южный циклон, центр которого переместится на запад Центрального района, окажет влияние и на погоду Урала. Прохождение атмосферного фронта на Среднем Урале будет сопровождать снегопадами разной интенсивности и продолжительности, на востоке пермского края местами сильными. На Южном Урале тоже начнутся осадки, но небольшие и местами, слабые гололедно-изморозевые явления, в отдельных районах изморозь, порывы ветра в Челябинской и Свердловской областях достигнут 17 м/с, местами возможны слабые метели. Днем небольшой морозец от 0 до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
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