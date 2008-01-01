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Восточная Сибирь: морозы сдают позиции



ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 3 декабря



Североатлантический циклон, что кружит над Баренцевым морем, распространил свое влияние и на азиатскую часть России, теплый воздух добрался и до Восточной Сибири. Накануне на Таймыре среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-8, а на западе полуострова и на 12 градусов. Но до рекордных значений дело не дошло.



В начале новой недели теплый воздух со снегопадами, сильным ветром в порывах 15-20 м/с, и метелями доберется до юга Таймыра и температура в течение суток повысится до -6..-11 градусов. Еще теплее, днем -4..-9, будет и в Туруханском районе, где пройдет снег при ветре в порывах до 14 м/с. Теплый воздух продвигается на восток, в Эвенкии днем уже около -15, а на юго-западе и вовсе -7..-9 градусов, местами покружит снег, ветер усилится в порывах до 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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