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ИА "Метеоновости" / 12:35 Воскресенье, 3 декабря
В столице миновал полдень, но небо по-прежнему затянуто облаками, в большинстве районов сохраняется дымка. Температура повышается, на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, +1.4, в районе МГУ +1,на Балчуге +2 градуса, а в районе Тушино только +0.9 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 752 мм ртутного столба, что выше нормального на 5 единиц. Относительная влажность воздуха 85%. Осадков нет. / meteonovosti.ru /
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