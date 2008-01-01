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Дальний Восток: морозы крепнут день ото дня



ИА "Метеоновости" / 12:19 Воскресенье, 3 декабря



Арктический воздух прочно обосновался в континентальных районах Дальнего Востока. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 4-8 градусов.



Самые крепкие морозы наблюдаются в Якутии, и речь уже идет не о температуре ниже -40. Накануне в Оймяконе столбик термометра опустился до отметки -48, в Изме он приближает к -50 (-49.5 градуса), а в Нере, Агаякане и Делянкире уже -50. Но самая низкая температура зафиксирована в Юрты, где воздух остывал до -53 градусов.



Арктический воздух уверенно продвигается в южные районы Дальнего Востока. В субботу среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений более, чем на 8 градусов. В Хабаровском крае, в Нелькане, температура понижалась до -43, в Софийском прииске, что на западе края до -43.8 градуса, в Верховье Урми до -41. Тридцатиградусные морозы минувшей ночью были зафиксированы в Приморье и на Сахалиие. В Амурской области (Бысса, Стойба и Экимчан) было -40, а в Локшаке и Сковородино ниже -41 градуса.



В предстоящие сутки крепкие морозы сохранятся в Якутии ночью до -46, местами на востоке до -51 градуса, в Хабаровском крае при прояснениях до -35..-38, а в горах до -45 градусов, в горных районах Приморского края столбик термометра опустится до -33, на севере Сахалина до -30 градусов, на востоке Амурской области около -40. / meteonovosti.ru /



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