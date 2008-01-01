

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Чукотке сыро, ветрено и тепло



ИА "Метеоновости" / 10:58 Воскресенье, 3 декабря



Накануне активный циклон от восточного побережья Камчатки поднимался к северу. На полуострове он отметился сильным мокрым снегом, количеством до 23 мм осадков, ветер усиливался в порывах до штормового, 27 м/с, кружила метель. Не оставил циклон без внимания и прилегающие районы. В Магаданской области ветер усиливался в порывах до 23 м/с, на Курильских островах до 21 м/с.



Сегодня, в воскресенье, циклон приближается к восточному побережью Чукотки, где уже отмечается сильный ветер до 22 м/с и метели. В начале новой недели циклон будет засыпать снегопадами полуостров, ветер окрепнет в порывах до 18 м/с, на побережье морей он усилится до 23 м/с, низовая метель. Помимо осадков циклон принесет очередную порцию теплого воздуха и в течение суток ожидается повышение температуры до -7..-12, местами до -2..-7 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



