Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Чукотке сыро, ветрено и тепло

ИА "Метеоновости" / 10:58 Воскресенье, 3 декабря

  Накануне активный циклон от восточного побережья Камчатки поднимался к северу. На полуострове он отметился сильным мокрым снегом, количеством до 23 мм осадков, ветер усиливался в порывах до штормового, 27 м/с, кружила метель. Не оставил циклон без внимания и прилегающие районы. В Магаданской области ветер усиливался в порывах до 23 м/с, на Курильских островах до 21 м/с.

Сегодня, в воскресенье, циклон приближается к восточному побережью Чукотки, где уже отмечается сильный ветер до 22 м/с и метели. В начале новой недели циклон будет засыпать снегопадами полуостров, ветер окрепнет в порывах до 18 м/с, на побережье морей он усилится до 23 м/с, низовая метель. Помимо осадков циклон принесет очередную порцию теплого воздуха и в течение суток ожидается повышение температуры до -7..-12, местами до -2..-7 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Пн.
4 дек.
0
Вт.
5 дек.
-3
Ср.
6 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Мапуту		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дакка

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100